Kreis Birkenfeld

Durch die jüngsten Stürme und den starken Schneefall Ende Februar kam es in den Wäldern der Stadt Idar-Oberstein und der VG Herrstein-Rhaunen großflächig zu Wind- und Schneebruch. Die zuständigen Stellen sprechen von teils heftigen Verwüstungen, die nun nach und nach beseitigt werden. Aus diesem Grund sei man gezwungen, einen Großteil der Wanderwege in der Region bis auf Weiteres zu sperren, so die Tourist-Info Edel-Stein-Land.