Nonnweiler

Wildschweinangriff: Hauseigentümer in Nonnweiler schwer verletzt

Nach dem Angriff eines Wildschweins, das durch die Terrassentür in ein Wohnhaus eingedrungen war, musste ein Hauseigentümer aus einem Nonnweiler Ortsteil am Samstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Von diesem gravierenden Zwischenfall, der zeigt, wie gefährlich diese Tiere manchmal für Menschen sein können, berichtet die Polizeiinspektion Nordsaarland. Die Ehefrau des Verletzten machte am Vormittag in einer Nebenstraße inmitten des Ortes einen Hausputz und lehnte die Terrassentür, die zum Wohnzimmer führt, nur an.