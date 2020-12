Kempfeld

Das Ostergeschäft fällt ins Wasser, so viel kann man jetzt schon sagen: Das Wildfreigehege an der Wildenburg ist wegen der Corona-Pandemie bis zum 19. April für Besucher gesperrt, und wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, kann heute niemand vorhersehen. Fest steht nur: An Ostern bleibt das Wildgehege zu, Eintrittsgeld und Zusatzverkäufe an der Kasse fallen weg.