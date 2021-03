Den Familienbesuch im Wildfreigehege Kempfeld am Sonntagnachmittag hatte sich Stephan Lorenz, Idar-Obersteiner CDU-Stadtrat, anders vorgestellt. Im Bereich vor der Kasse sei in der Warteschlange von hinten geschoben worden. Er habe das Gefühl gehabt, „der Hintermann will mir in den Rucksack krabbeln“, schrieb Lorenz auf Facebook.