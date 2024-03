Plus Baumholder Wieder zehn Tage Osterkirmes in Baumholder: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren Von Sascha Saueressig i Passend zur Osterzeit werden auch wieder Osterhasen auf der Baumholderer Osterkirmes erwartet. Foto: Daniela Braun (Archiv) Gründonnerstag startet wieder die Osterkirmes in Baumholder: Die Schaustellerfamilie Braun hat für die dritte Auflage auf den Weihervorplatz wieder einige neue Attraktionen hinzugewonnen. Von Donnerstag, 28. März, bis zum bis Sonntag, 7. April, wird wieder zu einem zehntägigen bunten Kirmestreiben nach Baumholder eingeladen. Lesezeit: 2 Minuten

„Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren unser Sohn Justin organisiert hatte, übernehmen wir es in diesem Jahr“, erläutert Daniela Braun aus Niederalben, bei der gemeinsam mit ihrem Mann Marcus in diesem Jahr die Fäden zusammenlaufen. Die Planungen laufen, viele Plakate sind schon aufgehängt, um für die Veranstaltung zu bewerben ...