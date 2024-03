Plus Idar-Oberstein Wieder müssen Felsen gesichert werden: Idar-Obersteiner Bauausschuss stimmt Sofortmaßnahme zu Von Stefan Conradt i Bereits an mehreren Stellen im Stadtgebiet sorgen Steinschlagsicherungen aus einem verankerten, hochfesten Drahtgeflecht für Sicherheit. Nun stimmte der Stadtrat einer weiteren Sicherungsmaßnahme zu. Foto: Hosser „Idar-Oberstein – steinreich“ – dieser Slogan trifft nicht nur auf die Edelsteinbranche zu, sondern auch auf die geologischen Begebenheiten. Einmal mehr bereiten abstürzende Felsen und Gesteinsbrocken Sorgen und ziehen eine aufwendige und teure Felssicherung nach sich – diesmal am Gewerbeaufsichtsamt. Darüber informierte die Stadt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Lesezeit: 2 Minuten

Was war passiert? lm Juni 2023 hatte sich an der gut 25 Meter hohen Steilböschung hinter dem Gewerbeaufsichtsamt (Hauptstraße 238) ein Brocken aus dem Felsverband gelöst. Der circa ein Kubikmeter messende Gesteinsbrocken löste sich im oberen Böschungsbereich und blieb unterhalb der Ausbruchstelle in der vorhandenen alten Netzsicherung hängen. Kurzfristig verfügte ...