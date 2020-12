Wieder Messen mit Gemeindebeteiligung in drei Kirchen im Kreis Birkenfeld

Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 14:01 Uhr

Im katholischen Dekanat Birkenfeld starten am Sonntag, 10. Mai, in drei Gotteshäusern Messen, für die allerdings strenge Auflagen gelten. Sie finden in der Pfarrkirche St. Markus in Hoppstädten-Weiersbach (10 Uhr), in der St.-Laurentiuskirche in Sien (10 Uhr) und in der St.-Barbara-Kirche in Idar-Oberstein (11 Uhr) statt. Die Teilnehmer müssen sich vorher ab Donnerstag, 7. Mai, mit ihren Kontaktdaten anmelden. Die Teilnehmerzahl ist streng limitiert und relativ niedrig. Lautes Singen und dichtes Zusammensitzen sind nicht möglich. Während des ganzen Gottesdienstes muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. Besonders Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, wird die Teilnahme ausdrücklich nicht empfohlen.