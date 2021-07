Wieder Außenbewirtung bei Regionalmarkt in Veitsrodt – Luca-App im Einsatz

Mit Außenbewirtung und unter Verwendung der Luca-App findet am Samstag, 5. Juni, zwischen 9 und 14 Uhr der nächste Regionalmarkt in Veitsrodt auf dem Gelände „Unter den alten Eichen“ statt. „Endlich dürfen auch wieder Essen und Getränke angeboten werden“, freut sich Jürgen Schneider, der Sprecher der Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP). Aus dem Bewirtungsangebot resultiert auch, dass die Sanitär- und Toilettenanlagen, die in den vergangenen Monaten stets geschlossen bleiben mussten, am Samstag wieder geöffnet werden können.