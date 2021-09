Wieder 25 neue Corona-Fälle im Nationalparklandkreis

Sieben der Neuinfizierten kommen aus der VG Herrstein-Rhaunen (drei Männer im Alter von 21, 39 und 45 Jahren, eine 49-jährige Frau, drei Kinder und Jugendliche von 3, 7 und 12 Jahren). Die VG Baumholder weist sieben Neuinfektionen auf: einen 32-jähriger Mann, eine 30-jährige Frau sowie fünf Kinder im Alter von 0, 3, 4, 6 und 10 Jahren. Damit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Birkenfeld 171,7. Sie liegt weiterhin über dem Landeswert von derzeit 103,2. Bei den unter 20-Jährigen liegt der Wert sogar bei 533,8 – es ist der höchste im ganzen Land.

Und das bereitet zunehmend Probleme: Eine Woche nach den Sommerferien sind bereits zehn Schulen im Nationalparklandkreis von Corona-Fällen betroffen, 17 Schüler gelten (Stand: Montag) als positiv, Tendenz: steigend. Nach einer Begrüßungsfeier in der BBS Idar-Oberstein wurden allein rund 60 Schüler und Lehrer in Quarantäne geschickt. Nun will die Kreisverwaltung Impfungen in den Schulen anbieten.