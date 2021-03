Wie schon vor einem Jahr: Riesenandrang an der Reibertsbach

Dutzende von Autos, teils mit Hängern, standen schon am frühen Morgen in der Einfahrt, aber auch auf der Landesstraße 176 Richtung Baumholder, wo sie den fließenden Verkehr behinderten. Die Polizei musste eingreifen, woraufhin einzelne Autofahrer wieder die Heimfahrt antraten.

Dennoch hielt der Andrang bis zum Nachmittag an. Mit ein Grund war wohl auch die Ankündigung der Abfallbetriebe, dass die Annahmestellen – neben der Reibertsbach sind dies die Abfall-/Wertstoffannahmestellen in Idar-Oberstein (Almerich) und Rhaunen (Gewerbegebiet) – an Karsamstag, 3. April, wie jedes Jahr geschlossen bleiben.