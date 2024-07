Plus Idar-Oberstein Wie nach den Ferien: Wer sitzt wo im Idar-Obersteiner Stadtrat? Von Vera Müller i Frederik Grüneberg führt die CDU-Fraktion. Foto: Hosser Die erste Stadtratssitzung in Idar-Oberstein nach der Wahl war reine Formsache: In 15 Minuten war alles vorbei. Lesezeit: 3 Minuten

Es fühlte sich ein wenig an wie der erste Schultag nach den Sommerferien. Ein wenig Aufregung und Neugier liegen in der Luft. Der „Klassenlehrer“ ist derselbe wie vorher, allerdings ändert sich die Klasse – und zwar gewaltig. Zur konstituierenden Sitzung nach der Wahl am 9. Juni begrüßte Oberbürgermeister Frank Frühauf ...