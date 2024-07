Plus Birkenfeld

Wie ein Start-up den Mittelstand stärken will: Neugründung am Umwelt-Campus berät interessierte Firmen

i Marlies Morgen und Jens Schneider wollen mit dem Start-up Ignite künstliche Intelligenz für alle nutzbar machen. Foto: Niels Heudtlaß

Mit der Firma Ignite hat sich am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) ein Start-up gegründet, dass sich zur Aufgabe gemacht hat, künstliche Intelligenz (KI) auch für kleinere Kommunen und Unternehmen in der Region nutzbar zu machen. Entstanden ist das Birkenfelder KI-Startup aus einer Forschungsgruppe am UCB.