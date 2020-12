Leisel

„Schmitze Karl“ hieß in Anlehnung an den Namen des Besitzers im Volksmund das letzte Lebensmittelgeschäft, das es im Nationalparkort Leisel gab. Viele Jahre nach dessen Schließung feiert „Schmitze Karl“ nun ein Comeback – und zwar in Form eines so getauften Verkaufsautomaten, den die Verantwortlichen der Gemeinde als „unseren neuen kleinen Dorfladen, der sieben Tage die Woche an 24 Stunden geöffnet ist“, bezeichnen.