Widerstand nach Personenkontrolle am Bahnhof St. Wendel: 30-Jähriger in Gewahrsam

Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 19:32 Uhr

Am Sonntag gegen 17.20 Uhr fielen einer Polizeistreife mehrere Personen am Bahnhof St. Wendel auf. Da diese lautes Geschrei verursachten, entschlossen sich die Polizeibeamten, die Personen näher zu überprüfen.

Noch auf dem Fußweg zum Bahnhof kamen den Beamten mehrere Jugendliche entgegen, die sinngemäß äußerten, dass sie von Personen aus der Gruppe angepöbelt worden seien.

Die Polizei traf dann am Bahnhof auf vier Personen. Ein Mann war augenscheinlich stark alkoholisiert und äußerte laut Polizeibericht „sofort in aggressiver Art und Weise, dass er nicht kontrolliert werden möchte“. Als er versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, musste er von der Polizeibeamten festgehalten werden. Hiergegen wehrte er sich mit Gewalt und leistete Widerstand. Zudem beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten massiv. Mit weiterer polizeilicher Verstärkung konnte der Mann zur Dienststelle gebracht werden. Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen 30-Jährigen aus St. Wendel handelte. Er wurde in polizeiliches Gewahrsam genommen, weil er sich auch auf der Wache nicht beruhigte. Die Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.