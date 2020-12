Hoppstädten-Weiersbach

Wo sollen in beiden Teilen des Doppelorts Flächen für künftige Neubaugebiete ausgewiesen werden? Diese Frage dürfte nach der Vorstellung einer Standortpotenzialanalyse nur in Hoppstädten einfach zu beantworten sein. In Weiersbach regt sich hingegen schon jetzt Widerstand von Anliegern, die in direkter Nachbarschaft eines infrage kommenden Geländes wohnen.