Widerspenstige Bauern fällten Freiheitsbäume: Mit der Besatzung begannen die Proteste an der Nahe

An der auf dem Paulsberg bei Lieser an der Mittelmosel gelegenen Paulskirche fand am 8. Oktober 1848 mit mehr als 10.000 Teilnehmern die größte Protestversammlung der Region Trier statt, zu der auch etliche Teilnehmer aus dem Fürstentum Birkenfeld anreisten. Der Name der Kirche erinnert an die Frankfurter Paulskirche, in der seit dem Frühjahr 1848 die deutsche Nationalversammlung tagte. Der Anmarsch auf den Paulsberg lehnte sich an den legendären Zug zum Hambacher Schloss im Sommer 1832 an. Foto: Ferienland Bernkastel-Kues/Lisa Willems