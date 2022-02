Der Januar fiel in diesem Jahr recht mild aus. Die mittlere Temperatur lag bei 1,8 Grad und damit 0,7 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Nachdem es im alten Jahr zum Ende hin sehr mild wurde, begann auch das neue Jahr mit Temperaturen über der 10-Grad-Marke. So wurde bereits am 1. Januar mit 11,5 Grad der Höchstwert des Monats gemessen.