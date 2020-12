Kreis Birkenfeld

Die Zeit daheim ein bisschen versüßen und gleichzeitig tolle Preise vergeben: Das war der Gedanke der Naheland-Touristik, als sie beschlossen hat, einen Nahe-Malwettbewerb für Kinder ins Leben zu rufen. Die Kleinen sollen ein Bild davon malen, was sie an der Nahe am liebsten mögen. Die Region im Gedächtnis zu behalten und sich an ihre vielen schönen Plätze zu erinnern sei das Ziel der Aktion.