Kreis Birkenfeld

Vom 6. Juni an gelten an den Abfall- und Wertstoffannahmestellen des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) des Kreises in Idar-Oberstein und Rhaunen wieder die regulären Öffnungszeiten: samstags von 8 bis 13 Uhr. An den ersten vier Samstagen nach der Wiedereröffnung hatte der AWB den Service um zwei Stunden ausgedehnt, was die Bürger nach verhaltenem Auftakt gut annahmen.