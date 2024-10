Plus Bergen Werk von Karlheinz Brust ziert Alte Mühle in Bergen: Erinnerung an verstorbenen Künstler Von Günter Weinsheimer i An der Giebelwand des Gebäudes prangt das Kunstwerk des kürzlich verstorbenen Karlheinz Brust. Foto: Günter Weinsheimer Ein Kunstwerk des Künstlers Karlheinz Brust ist zurück in der Gemeinde Bergen und kann an der Giebelwand der Alten Mühle bewundert werden. Der im September 94-jährig verstorbene Maler, Grafiker und Bildhauer Karlheinz Brust aus Kirn-Sulzbach hatte einen weitreichenden Bekanntheitsgrad, aber auch eine besondere Beziehung zu Bergen. Lesezeit: 2 Minuten

Zur Einweihung der neu erbauten Volksschule im Jahr 1960 war es eines seiner ersten Werke in der Kategorie „Kunst am Bau“, welches er an der Stirnseite anbrachte, dem noch viele im weiten Umkreis folgen sollten. Die Putzkratzarbeit zeigt einziehende Kinder, Vögel, Sonne und Bäume. Vor ein paar Jahren erhielt das Gemeindehaus ...