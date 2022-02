Die Überrumpelungsaktion war voll beabsichtigt und sollte allen Dorfbewohnern den Ernst der Lage deutlich machen. In Börfink haben in den vergangenen Tagen die Aktiven der Feuerwehr und Vertreter der Gemeinde an den Haustüren geklingelt. Denn die Brandschutztruppe im Nationalparkort plagen Personalprobleme und sie braucht dringend Verstärkung, wenn sie überleben soll.