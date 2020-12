Idar-Oberstein

Mit einem himmlischen Stationentheater gastiert das für seine sinnlichen und poetischen Welten bekannte Theater Anu ein weiteres Mal in Idar-Oberstein. Am Freitag und Samstag, 13. und 14. November, präsentiert das Ensemble aus Berlin in der Fußgängerzone Oberstein die Veranstaltung „Zeit der Engel“. Die Produktion wurde eigens für Idar-Oberstein erarbeitet.