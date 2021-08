Wenn Soldaten einander auf den Zahn fühlen: Kooperation zweier Militärpraxen wurde wiederbelebt

Die deutsch-amerikanische Freundschaft spielt im Kreis Birkenfeld immer noch eine große Rolle. Vor allem in Baumholder, wo sich der US-Stützpunkt befindet. So weit nichts Neues. Dass allerdings auch Zahnärzte beider Nationen gewissermaßen eine Partnerschaft pflegen, dürfte vielen neu sein. Nachdem dieser Austausch über die Jahre eingeschlafen war, wurde er kürzlich wiedererweckt. Die Teams der Dental Clinic der United States Army Garrison (USAG) Baumholder und der Zahnarztgruppe des Sanitätsversorgungszentrums am Rilchenberg in Idar-Oberstein hauchten der Kooperation bei einem Treffen in Baumholder neues Leben ein.