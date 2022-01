Der Mangel an Fachpersonal schlägt auch in Tierkliniken überall in Deutschland durch. Schon eine kurze Recherche im Internet macht deutlich: Es ist zurzeit schwierig, genügend Tierärzte für den Notdienst zu bekommen. Das ist auch in der Tierklinik in Birkenfeld nicht anders, der einzigen Tierklinik im Landkreis.