Wenn Facharbeitermangel Kurzarbeit verhindert: FDP-Landtagsfraktion besucht Julius Haupt GmbH

i Achim Haupt (links) zeigt beim Rundgang mit den Gästen aus Mainz Wirtschaftsminister Daniela Schmitt und Justizminister Herbert Mertin (2. von links) Produkte aus seiner Stanzerei.

Foto: Stefan Conradt

Es hat schon Tradition, dass die FDP-Landtagsfraktion nach dem Ende der Sitzungsperiode in Mainz eine Woche lang auf Sommertour durchs Land geht und dabei Wirtschaftsunternehmen der unterschiedlichsten Größen besucht. In Idar-Oberstein hatte man sich die Julius Haupt GmbH ausgesucht, Familienunternehmen seit nahezu 100 Jahren mit derzeit knapp 50 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 9 Millionen Euro – ein Vorzeige-Mittelstandsunternehmen mit Kunden in aller Welt aus der Automotive- und Elektronikindustrie. Was die Kunden vor allem schätzen, ist die hohe Präzision und Zuverlässigkeit der Idarer Stanzerei.