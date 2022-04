Das Klappern ist in überwiegend katholischen Gegenden eine liebenswerte Ostertradition. Am Gründonnerstag läuten die Glocken das letzte Mal, erst an Ostersamstagabend setzen sie wieder ein. Das „Klappern“ hat sich daraus entwickelt, dass an Karfreitag und Karsamstag die Kirchenglocken zum Gedenken an den Tod Jesu schweigen. Man sagt, sie fliegen nach Rom zum Papst, um Milchsuppe zu essen.