Idar-Oberstein

Wie schwer es ist, in der Stadt an Kitaplätze zu kommen, hat die Familie Giehl erfahren müssen. Sie haben zwei Kinder, eins ist fast zwei Jahre alt, das andere vier, ein drittes ist unterwegs. Als Isabell und Christian Giehl voriges Jahr im August aus Bayern nach Idar-Oberstein zogen, wohnten sie zunächst in Tiefenstein. Doch dort war kein Kitaplatz zu bekommen. „Ich habe überall im Stadtgebiet nach Plätzen für unsere zwei Kinder gesucht“, sagt Isabell Giehl. Vergeblich. Dann wurden sie doch noch fündig, allerdings am anderen Ende der Stadt: in Weierbach. Eine weite Strecke. „Meine Kinder sitzen ein halbe Ewigkeit im Auto, um in die Kita zu kommen“, beschwert sich die Mutter.