Plus Baumholder Wenn die Erdanziehung außer Kraft gesetzt ist: Baumholder Pole Dancer starten bei WM Von Leonard Stibitz i Fliegen, Schweben und Rotieren waren die Hauptaktivitäten, die bei der Generalprobe in Baumholder zu sehen waren. Maria Schwarz und Alyssa Schübelin haben dabei unter anderem noch einmal für ihren Auftritt im „Double“ am Samstag in Uppsala trainiert. Foto: Leonard Stibitz Noch wenige Stunden, dann geht es für die Mädels aus Baumholder bei der Weltmeisterschaft in Uppsala in Schweden um alles. Nicht, dass dies etwas Neues für die drei jungen Damen wäre. Alyssa Schübelin und Maria Schwarz waren schon einmal für die WM nominiert, und Trainerin und Athletin Amalia „Mia“ Lang darf sich sogar Doppelweltmeisterin nennen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Sportart nennt sich Pole Dance. Übersetzt bedeutet das: Tanzen an der Stange. Was hier gezeigt wird, hat allerdings nichts mit erotischen Bewegungen lückenhaft bekleideter Damen zu tun, sondern ist ein knallharter Leistungssport. Daran ließ die Generalprobe im Zero Gravity Pole Dance Studio in Baumholder keinen Zweifel. Der Name trifft es ...