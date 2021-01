VG Birkenfeld

Von 70 auf nur noch einen Fall gesunken: Das ist in puncto der notwendigen Verhängung eines Verwarngelds eine aktuelle Bilanz, die das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde zieht: Dessen Mitarbeiter hatten am Wochenende in Zusammenarbeit mit der Polizei verstärkt kontrolliert, ob Ausflügler bei der Suche nach Spaß im Schnee die Corona-Regeln einhalten, Straßensperrungen beachten und keine Parkverstöße begehen. Das war am Samstag und Sonntag – im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Wochenenden, als es auch im VG-Gebiet einen regelrechten Ansturm an Wintertouristen gegeben hatte – aber nicht der Fall.