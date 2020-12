Weitersbach

Es begann vor 33 Jahren mit einem dreiteiligen Regal. Mit diesem bescheidenen Equipment stieg die damals 19-jährige Daniela Müller-Lorenz in die Direktvermarktung ein. Was daraus geworden ist, beeindruckte auch Umweltministerin Ulrike Höfken, als sie am Dienstag die Weitersbacher Mühle besuchte. Die Familie hat dort im April mitten in der Corona-Krise ihren neuen Naturkostladen eröffnet, der bestens angenommen wird. „An manchen Tagen hatten wir 170 Kunden. Der Andrang war kaum noch zu bewältigen“, berichtet die 52-Jährige.