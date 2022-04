Weiterer Corona-Toter im Kreis Birkenfeld – Inzidenz über 2000

Insgesamt sind bisher 145 Personen mit oder an Corona verstorben.

Insgesamt 270 Corona-Neuinfizierte hat das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld am Wochenende gemeldet, 102 am Samstag und 168 am Sonntag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises Birkenfeld steigt nach 2002,0 am Samstag auf 2099,2. Der Landeswert beträgt 1552,3. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz wird mit 8,44.

Über die Belegung der Corona-Stationen in den beiden Krankenhäusern im Nationalparklandkreis – in Birkenfeld und in Idar-Oberstein – gab es am Samstag und auch am Sonntag keine Auskunft.