Allen Grund zur Freude gab es am Freitagmorgen in der Brühlhalle in Baumholder: Aus den Händen von Randolf Stich, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Innenministerium, durfte Stadtbürgermeister Günther Jung einen Förderbescheid über die Summe von 2.277.000 entgegennehmen.