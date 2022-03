Kreis Birkenfeld

Weitere 352 Corona-Fälle im Kreis Birkenfeld – Inzidenz auf Rekordniveau

199 Corona-Neuinfizierte hat das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld am Samstag gemeldet, am Sonntag kamen weitere 153 Covid-19-Fälle hinzu – also insgesamt 352.