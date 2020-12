Kreis Birkenfeld Weitere 18 Infektionen mit Covid-19: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Birkenfeld liegt bei 75 Weitere 18 Corona-Neuinfektionen haben sich im Kreis Birkenfeld bestätigt. Neben einem 74-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Baumholder, einem 70-Jährigen aus der VG Herrstein-Rhaunen und einem 65-Jährigen aus der VG Birkenfeld befinden sich auch ein dreijähriger Junge sowie ein elf- und ein 15-jähriges Mädchen aus der VG Herrstein-Rhaunen darunter.

Jeweils sieben Personen kommen aus den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Herrstein-Rhaunen und jeweils zwei aus Idar-Oberstein und der VG Baumholder. Elf der Neuinfizierten sind männlich, unter der Gesamtzahl von 850 ist allerdings das weibliche Geschlecht mit 439 in der Mehrheit. Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt zurzeit 16 Covid-19-Patienten auf Isolierstation, das Krankenhaus Birkenfeld sieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in der Nacht auf Mittwoch kreisweit bei 75, in Idar-Oberstein bei 85, in der VG Birkenfeld bei 78, in der VG Herrstein-Rhaunen bei 67 und in der VG Baumholder bei 62.