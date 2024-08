Plus Hoppstädten-Weiersbach

Weintrinken statt Schubkarren schieben: Rennkommitee veranstaltet viertes Weinfest

Von Franz Cronenbrock

i Unter Beweis stellen mussten die Herren des Rennkomitees, die gleichzeitig auch den Titel „Gesangverein Schrecklich“ führen, auch in diesem Jahr ihre Sangeskünste. Dem Namen wurden sie aber keineswegs gerecht. Foto: Franz Cronenbrock

In der Rennhymne des Schubkarren-Rennkomitees Hoppstädten heißt es „Strömt herbei, ihr Völkerscharen, an des Staffelbaches Strand“. Und die Gäste strömten in Scharen an und auch auf den Staffelbach in die Ortsmitte am Marktplatz, denn dieser Bachlauf war für die Dauer des Weinfestes wieder überbaut worden. Der Bereich trägt den Namen „Weinlaube Staffelbachblick“, obwohl man von dort keinen Blick auf den Bachlauf hat.