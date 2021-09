Die Gefahr, aggressiv körperlich attackiert zu werden, wenn man jemanden auf die Maskenpflicht hinweist, besteht offenbar häufiger, als man vermutet: Eine Geschichte dazu, die betroffen macht und angesichts der jüngsten Ereignisse an der Tankstelle in in der Hauptstraße Relevanz hat, hat ein 75-jähriger Idar-Obersteiner (Name ist der Redaktion bekannt) zu erzählen.