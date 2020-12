Was kann ein Mensch ertragen? Was macht das mit der Seele und dem Körper eines hilflosen Kindes, wenn der Vater ein Säufer, ein Schläger, ein Tyrann ist? Kindheit und Jugend von Gewalt, Schmerz und Verlust geprägt sind? Und dass alles unter einem Dach in Idar-Oberstein passiert, keiner etwas bemerkt? Darüber kann Patrick Schindler, der am 27. Juli 40 Jahre alt wird, ein Buch schreiben – ein Buch, das traurig und wütend macht.