Einen neuerlichen Rekord hat es zwar nicht gegeben, aber trotzdem ist der Schwollener Weihnachtsmarkt am Samstag seinem Ruf gerecht geworden, die wohl bestbesuchteste Eintagesveranstaltung dieser Art im Birkenfelder Land zu sein. Das Geschehen auf dem Dorfplatz und in der Gemeindehalle lockte wieder Hunderte Besucher an.