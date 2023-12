Weihnachtsmarkt in Berglangenbach: Hunderte Besucher aus nah und fern

Der Platz vor der Markthalle war wieder einmal sehr gut besucht – Hunderte kamen am Samstag nach Berglangenbach, um in vorweihnachtlicher Atmosphäre einige Stunden in angenehmer Runde zu verbringen. Ortsgemeinde und Vereine hatten sich ins Zeug gelegt und die acht Holzbuden im Rund geschmückt und Lichterketten zum zentralen beleuchteten, eisernen Weihnachtsbaum gespannt. Auch in der Markthalle hatten sich die Alten Herren des FC gerichtet und boten Kaffee und Kuchen an.