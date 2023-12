Zu einem eher kurzen Vergnügen ist für viele Gäste der Weihnachtsmarkt in Reichenbach geraten. Schuld waren die eisigen Temperaturen, die die Verweildauer auf dem Marktgelände etwas kürzer ausfallen ließen. So war es auch wenig verwunderlich, dass nur vier Personen in den fünf für die Westricher Nahetalgemeinden eingesetzten Shuttlebussen saßen.