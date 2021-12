Weihnachtsmann verschwunden: Diebe stehlen Luftfigur

Wenn Langfinger am Werk sind, ist das immer verwerflich. Zu einem nach Aussage der Ermittler besonders „unschönen Diebstahl“ ist es in der Nacht auf Sonntag allerdings im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach gekommen.

Bislang unbekannte Täter haben eine sogenannte Luftfigur aus Polyester entwendet, die im Normalzustand circa 3,50 Meter hoch ist, mittels Luftgebläse betrieben wird und den Weihnachtsmann darstellt. Zur Tatzeit hatte dieser Weihnachtsmann allerdings „Feierabend“, und er lag luftleer auf einem Grundstück in der Dorfstraße, berichten die Ermittler.

Wer Hinweise bezüglich des Diebstahls geben kann, sollte sich unter Telefon 06781/5610 mit der Polizei in Idar-Oberstein in Verbindung setzen. Ob die dreiste Tat Auswirkungen auf das bevorstehende Weihnachtsfest hat, könne bisher noch nicht abgeschätzt werden, heißt es in der Pressemitteilung mit einem kleinen Augenzwinkern weiter.