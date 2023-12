Plus VG Herrstein-Rhaunen Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen locken – Viel los in der VG Herrstein-Rhanen In den Dörfern der VG Herrstein-Rhaunen werden dieser Tage zahlreiche Weihnachtsmärkte und ähnliche Festlichkeiten veranstaltet. Hier ein kleiner Wegweiser, der allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

In Allenbach ist ein solcher Markt am Samstag, 9. Dezember. Beginn am Sportplatz ist bereits um 12 Uhr. Bis zu zehn Stände werden aufgebaut sein. Glühwein, weitere Getränke und auch Speisen sind im Angebot. Neben den bereits geplanten Ständen für Glühwein, Waffeln und Dekoration, sind weitere herzlich willkommen. Zur Anmeldung ...