Weihnachtslieder füllen die Spendenkasse: Adventssingen in Mörschied bringt mehr als 11000 Euro

Eine neue Rekordsumme an Spenden – sie wurde 2022 erzielt – hat die achte Ausgabe des Adventssingens in Mörschied am 16. Dezember 2023 zwar nicht gebracht, aber auch diesmal ist bei dieser Benefizveranstaltung eine stolze Summe zusammengekommen. Am Samstag wurde auf der Karl-May-Freilichtbühne in Form einer symbolischen Scheckübergabe der Gesamtbetrag von exakt 11.085,88 Euro an die beiden Begünstigten übergeben.