Birkenfeld

Das ist eine ganze Menge: 155 Päckchen voller Weihnachtsgeschenke für Kinder aus Osteuropa und ehemaligen sowjetischen Ländern auf dem asiatischen Kontinent haben die Familien Töws und Keppen allein in diesem Jahr in Birkenfeld und der näheren Umgebung gesammelt, gepackt und an die Bibelmission weitergeleitet.