Plus Idar-Oberstein Weihnachtliches Flair sorgt für großen Andrang auf dem Schloss – aber auch für Parkchaos „Wir sind sehr froh, dass der Wintereinbruch erst am Montag kam. Das hat den Abbau zwar erschwert, am Sonntag hätten wir aber ein Chaos bekommen“, sagt der Zweite Vorsitzende des Burgenvereins Schloss Oberstein, Michael Dietz, nach einem für seinen Verein arbeitsreichen, aber auch sehr erfolgreichen Wochenende. Der zum 15. Mal veranstaltete Romantische Weihnachtsmarkt hoch über den Dächern der Stadt wurde seinem Ruf, der schönste seiner Art im weiten Umkreis zu sein, ein weiteres Mal gerecht. Von Stefan Conradt

Zwar hofft man als Weihnachtsmarktveranstalter insgeheim ja auf weihnachtlich-winterliches Flair mit wenigstens Raureif – so viel Schnee wie am Montag muss es ja nicht sein. Auch ohne kam es vor allem am Sonntagnachmittag am Schlossberg zu einem ziemlichen Verkehrschaos. Etliche unverbesserliche Autofahrer versuchten mal wieder, bis zum Schloss zu fahren ...