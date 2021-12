Idar-Oberstein

Weihnachtliches Farbenspiel am Parkhotel erwärmt die Herzen

Festlich beleuchtet ist das Parkhotel Idar-Oberstein in der Vorweihnachtszeit. Da muss man beim Vorbeifahren aufpassen: So berührend weihnachtlich wirkt die Fassade, die in verschiedene Farben getaucht ist.