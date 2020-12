Mörschied

Auch diese Absage in Corona-Zeiten war leider absehbar: Auf dem Gelände der Karl-May-Freilichtbühne wird am Samstag, 12. Dezember, weder der frohe Schall von besinnlichen Weihnachtsliedern erklingen noch wird es in den Hütten des Westerndorfs ein gemütliches Treiben geben.