Weiher: Weniger Badegäste, mehr Disziplin

Baumholder

Eigentlich wollte man die Badesaison ja noch bis in den September verlängern. Gerade jetzt meldet sich der Sommer noch mal lautstark zurück. Doch aus den Plänen wurde nichts: Weil das Wasser des Weihers in der letzten Augustwoche in zu hoher Konzentration mit sogenannten Intestinalen Enterokokken belastet war, musste das Gewässer gesperrt werden (die NZ berichtete). Auch wenn eine erneute Probe einige Tage später wieder Entwarnung gab, entschieden sich die Verantwortlichen der DLRG dazu, einen Strich unter das Jahr 2020 zu ziehen. Einsatzleiter Günter Heinz fällt trotzdem ein positives Urteil. Im Gespräch mit der NZ spricht er über eine Saison, die von Hygieneregeln, organisatorischem Mehraufwand, aber auch von diszipliniertem Verhalten geprägt war.