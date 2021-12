Konkret bewirbt sich Idar-Oberstein um Gelder aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ – Ensembles, die einzigartig in Deutschland sind. „Besteht überhaupt die Chance, in das Förderprogramm aufgenommen zu werden? Um mehr als diese Frage geht es jetzt nicht“, appelliert FDP-Sprecher Bernhard Zwetsch an seine Ratskollegen, eine Grundsatzdebatte zu vermeiden.