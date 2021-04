Der Termin für den Wechsel von Kreiskämmerer Sebastian Caspary auf den vakanten Büroleiterposten in der Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld steht fest. Am 1. Juni tritt der 40-Jährige seinen neuen Job an und muss dann gleichzeitig sein seit 2014 ausgeübtes Amt als Ortsbürgermeister in Dienstweiler niederlegen.